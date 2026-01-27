Roche Aktie

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

SLI aktuell 27.01.2026 09:29:53

Zuversicht in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen

Das macht der SLI aktuell.

Am Dienstag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,46 Prozent stärker bei 2 137,59 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,323 Prozent auf 2 134,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2 127,86 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 134,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 138,47 Einheiten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der SLI bei 2 140,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, lag der SLI bei 2 040,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, bewegte sich der SLI bei 2 052,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,623 Prozent abwärts. Bei 2 185,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 116,01 Zählern verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 1,63 Prozent auf 63,76 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,46 Prozent auf 61,28 CHF), Holcim (+ 1,09 Prozent auf 79,94 CHF), Temenos (+ 0,82 Prozent auf 74,10 CHF) und Partners Group (+ 0,81 Prozent auf 1 060,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Sonova (-1,50 Prozent auf 216,30 CHF), Straumann (-0,37 Prozent auf 95,84 CHF), Givaudan (-0,25 Prozent auf 3 154,00 CHF), Alcon (-0,13 Prozent auf 62,58 CHF) und Swisscom (-0,08 Prozent auf 605,00 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 251 171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 300,388 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,80 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

