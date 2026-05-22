Zuversicht in Zürich: SMI am Mittag mit Zuschlägen

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,34 Prozent fester bei 13 492,62 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,589 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,364 Prozent höher bei 13 495,36 Punkten, nach 13 446,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 13 446,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 538,31 Punkten verzeichnete.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 2,99 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 067,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der SMI einen Stand von 13 859,76 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 22.05.2025, den Stand von 12 269,95 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,85 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 063,53 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 2,41 Prozent auf 2 884,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,58 Prozent auf 83,52 CHF), Logitech (+ 1,51 Prozent auf 83,48 CHF), Sika (+ 1,51 Prozent auf 144,85 CHF) und Amrize (+ 1,33 Prozent auf 39,62 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Partners Group (-4,18 Prozent auf 862,40 CHF), Swiss Re (-1,23 Prozent auf 120,25 CHF), Richemont (-0,77 Prozent auf 155,45 CHF), Zurich Insurance (-0,45 Prozent auf 570,00 CHF) und UBS (-0,35 Prozent auf 36,95 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 297 164 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 285,760 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at