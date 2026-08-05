Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 05.08.2026 12:26:30

Zuversicht in Zürich: SMI am Mittwochmittag freundlich

Zuversicht in Zürich: SMI am Mittwochmittag freundlich

Am Mittwoch halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Um 12:08 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,08 Prozent fester bei 14 474,28 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,668 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,351 Prozent auf 14 514,00 Punkte an der Kurstafel, nach 14 463,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Mittwoch bei 14 545,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 472,47 Punkten erreichte.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,702 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 14 424,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 052,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der SMI bei 11 858,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,26 Prozent zu Buche. 14 656,05 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Amrize (+ 1,58 Prozent auf 42,35 CHF), Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 81,60 CHF), Sika (+ 1,00 Prozent auf 192,40 CHF), Geberit (+ 0,79 Prozent auf 560,80 CHF) und Logitech (+ 0,69 Prozent auf 87,50 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Richemont (-1,74 Prozent auf 192,45 CHF), Holcim (-1,23 Prozent auf 72,28 CHF), UBS (-1,06 Prozent auf 42,96 CHF), Kühne + Nagel International (-0,50 Prozent auf 201,00 CHF) und Swisscom (-0,48 Prozent auf 618,50 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 008 569 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 303,710 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

mehr Nachrichten

Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 87,52 -0,14% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 40,19 -9,46% Amrize
Geberit AG (N) 602,00 0,40% Geberit AG (N)
Holcim AG 75,80 -2,77% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 213,60 0,28% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 91,84 2,32% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 87,01 0,76% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 787,20 2,34% Partners Group AG
Richemont 209,90 0,53% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 392,40 1,13% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 207,40 2,27% Sika AG
Swiss Re AG 147,95 -1,30% Swiss Re AG
Swisscom AG 680,00 -0,80% Swisscom AG
UBS 46,42 1,53% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 552,30 0,23%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen