Zuversicht in Zürich: SMI am Mittwochmittag freundlich

Am Mittwoch halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Um 12:08 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,08 Prozent fester bei 14 474,28 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,668 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,351 Prozent auf 14 514,00 Punkte an der Kurstafel, nach 14 463,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Mittwoch bei 14 545,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 472,47 Punkten erreichte.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,702 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 14 424,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 052,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der SMI bei 11 858,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,26 Prozent zu Buche. 14 656,05 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Amrize (+ 1,58 Prozent auf 42,35 CHF), Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 81,60 CHF), Sika (+ 1,00 Prozent auf 192,40 CHF), Geberit (+ 0,79 Prozent auf 560,80 CHF) und Logitech (+ 0,69 Prozent auf 87,50 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Richemont (-1,74 Prozent auf 192,45 CHF), Holcim (-1,23 Prozent auf 72,28 CHF), UBS (-1,06 Prozent auf 42,96 CHF), Kühne + Nagel International (-0,50 Prozent auf 201,00 CHF) und Swisscom (-0,48 Prozent auf 618,50 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 008 569 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 303,710 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at