Zuversicht in Zürich: SMI beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone
Um 09:12 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,08 Prozent fester bei 13 334,26 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,539 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,056 Prozent auf 13 331,55 Punkte an der Kurstafel, nach 13 324,03 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 13 313,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 335,78 Punkten lag.
So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, stand der SMI bei 12 981,42 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 12 648,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wies der SMI 11 876,21 Punkte auf.
Tops und Flops im SMI
Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit UBS (+ 0,70 Prozent auf 37,62 CHF), Roche (+ 0,62 Prozent auf 340,30 CHF), Zurich Insurance (+ 0,38 Prozent auf 587,80 CHF), Novartis (+ 0,28 Prozent auf 113,92 CHF) und Geberit (+ 0,16 Prozent auf 636,80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Logitech (-3,71 Prozent auf 77,40 CHF), Partners Group (-1,06 Prozent auf 1 022,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,96 Prozent auf 176,05 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,59 Prozent auf 60,78 CHF) und Alcon (-0,59 Prozent auf 64,26 CHF) unter Druck.
Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 255 420 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 282,084 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der SMI-Titel
Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,50 Prozent, die höchste im Index.
