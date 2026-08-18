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SMI-Kursverlauf 18.08.2026 15:58:52

Zuversicht in Zürich: SMI bewegt sich nachmittags im Plus

Zuversicht in Zürich: SMI bewegt sich nachmittags im Plus

Beim SMI stehen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,07 Prozent fester bei 14 312,13 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,661 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,119 Prozent leichter bei 14 285,36 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 302,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 14 325,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 251,01 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 14 343,70 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 13 240,70 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 12 071,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,04 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Alcon (+ 1,87 Prozent auf 59,98 CHF), Novartis (+ 1,54 Prozent auf 125,30 CHF), Roche (+ 1,12) Prozent auf 360,10 CHF), Swisscom (+ 0,79 Prozent auf 638,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,71 Prozent auf 141,45 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Amrize (-3,14 Prozent auf 36,08 CHF), Holcim (-2,61 Prozent auf 69,46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,55 Prozent auf 80,88 CHF), Logitech (-1,84 Prozent auf 81,04 CHF) und Sika (-1,38 Prozent auf 186,15 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 229 783 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 300,813 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 63,76 1,76% Alcon AG
Amrize 38,64 -2,30% Amrize
Holcim AG 74,10 -2,17% Holcim AG
Logitech S.A. 85,60 -2,19% Logitech S.A.
Novartis AG 133,46 1,86% Novartis AG
Partners Group AG 756,60 -0,97% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 383,59 1,96% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 196,60 -1,85% Sika AG
Swiss Re AG 150,65 1,18% Swiss Re AG
Swisscom AG 676,00 0,37% Swisscom AG
UBS 45,83 -0,65% UBS

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SMI 14 318,04 0,11%

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