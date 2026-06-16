Zuversicht in Zürich: SMI-Börsianer greifen am Mittag zu

Am Dienstag geht es im SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,53 Prozent auf 13 790,45 Punkte nach oben. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,613 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,122 Prozent auf 13 734,21 Punkte an der Kurstafel, nach 13 717,54 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 701,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 13 799,36 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 13 220,17 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 16.03.2026, den Stand von 12 882,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 090,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,10 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,47 Prozent auf 84,62 CHF), Lonza (+ 1,29 Prozent auf 501,40 CHF), UBS (+ 1,06 Prozent auf 39,93 CHF), Swiss Re (+ 0,74 Prozent auf 122,30 CHF) und Richemont (+ 0,72 Prozent auf 182,05 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swisscom (-0,39 Prozent auf 645,50 CHF), Amrize (-0,37 Prozent auf 43,07 CHF), Kühne + Nagel International (-0,16 Prozent auf 187,75 CHF), Givaudan (-0,06 Prozent auf 3 196,00 CHF) und Novartis (-0,05 Prozent auf 120,16 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 109 013 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 285,013 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,37 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at