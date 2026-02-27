Zuversicht in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu

Der SMI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Um 09:12 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,56 Prozent auf 13 991,06 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,665 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,329 Prozent auf 13 959,57 Punkte an der Kurstafel, nach 13 913,73 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 998,93 Punkte, das Tagestief hingegen 13 957,24 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 1,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 216,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, wurde der SMI mit 12 831,05 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 958,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,61 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 063,53 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 3,97 Prozent auf 136,25 CHF), Alcon (+ 1,38 Prozent auf 67,68 CHF), Sika (+ 1,08 Prozent auf 159,15 CHF), Novartis (+ 1,03 Prozent auf 129,42 CHF) und Roche (+ 0,91 Prozent auf 366,90 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Partners Group (-2,29 Prozent auf 855,20 CHF), Holcim (-1,39 Prozent auf 70,90 CHF), Richemont (-0,74 Prozent auf 161,50 CHF), Swisscom (-0,64 Prozent auf 703,50 CHF) und UBS (-0,25 Prozent auf 32,23 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 804 837 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 321,470 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 5,59 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

