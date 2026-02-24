Zuversicht in Zürich: SMI in der Gewinnzone

Der SMI befindet sich heute im Aufwind.

Der SMI steigt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 1,15 Prozent auf 14 030,34 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,634 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,184 Prozent leichter bei 13 845,58 Punkten, nach 13 871,06 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 032,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 845,13 Punkten lag.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 147,13 Punkten gehandelt. Der SMI stand vor drei Monaten, am 24.11.2025, bei 12 654,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 953,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,91 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 032,80 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 941,92 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Givaudan (+ 4,16 Prozent auf 3 181,00 CHF), Nestlé (+ 2,73 Prozent auf 83,62 CHF), Sika (+ 2,73) Prozent auf 160,20 CHF), Logitech (+ 1,97 Prozent auf 70,44 CHF) und Geberit (+ 1,92 Prozent auf 657,80 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Kühne + Nagel International (-0,80 Prozent auf 173,30 CHF), UBS (-0,37 Prozent auf 32,06 CHF), Swisscom (+ 0,14 Prozent auf 717,00 CHF), Swiss Life (+ 0,21 Prozent auf 871,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,60 Prozent auf 70,22 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 678 110 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 322,708 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,55 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 5,72 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

