Zuversicht in Zürich: SMI legt zum Handelsstart zu

Der SMI bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Um 09:11 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,37 Prozent höher bei 14 437,59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,681 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,388 Prozent auf 14 440,18 Punkte an der Kurstafel, nach 14 384,37 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 14 460,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 436,03 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SMI bereits um 0,077 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, notierte der SMI bei 14 571,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 504,76 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Stand von 12 219,20 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,98 Prozent zu. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,20 Prozent auf 219,60 CHF), Swiss Re (+ 0,82 Prozent auf 141,10 CHF), Richemont (+ 0,81 Prozent auf 192,60 CHF), Swisscom (+ 0,72 Prozent auf 631,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,71 Prozent auf 595,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Alcon (-0,58 Prozent auf 58,12 CHF), Givaudan (-0,46 Prozent auf 3 259,00 CHF), Logitech (-0,40 Prozent auf 78,88 CHF), Nestlé (-0,09 Prozent auf 78,45 CHF) und Holcim (-0,08 Prozent auf 72,70 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 267 814 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 312,561 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,08 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at