Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SMI auch am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Um 09:10 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,22 Prozent höher bei 14 768,62 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,685 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,205 Prozent höher bei 14 765,89 Punkten, nach 14 735,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14 763,79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 783,77 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 14 462,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der SMI bei 14 447,19 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Stand von 12 654,12 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,48 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 15 272,42 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 1,03 Prozent auf 666,40 CHF), Swiss Re (+ 0,96 Prozent auf 152,25 CHF), Amrize (+ 0,94 Prozent auf 34,28 CHF), Holcim (+ 0,67 Prozent auf 74,92 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,57 Prozent auf 638,60 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Sandoz (-0,65 Prozent auf 82,46 CHF), Partners Group (-0,61 Prozent auf 622,00 CHF), Galderma (-0,08 Prozent auf 187,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,00 Prozent auf 68,32 CHF) und Givaudan (+ 0,02 Prozent auf 4 075,00 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 125 692 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 343,676 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,57 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at