Zuversicht in Zürich: SMI legt zum Start des Mittwochshandels zu

Der SMI hält am Mittwochmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,33 Prozent höher bei 13 176,96 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,573 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,283 Prozent auf 13 171,27 Punkte an der Kurstafel, nach 13 134,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 208,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 117,06 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,444 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, stand der SMI bei 12 320,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 228,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 646,32 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,531 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 5,20 Prozent auf 78,06 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,95 Prozent auf 191,90 CHF), Swiss Re (+ 0,30 Prozent auf 133,75 CHF), Swiss Life (+ 0,30 Prozent auf 946,80 CHF) und Logitech (+ 0,28 Prozent auf 77,50 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Alcon (-1,84 Prozent auf 60,70 CHF), Lonza (-0,98 Prozent auf 506,00 CHF), Richemont (-0,58 Prozent auf 154,95 CHF), Sika (-0,49 Prozent auf 151,35 CHF) und Roche (-0,44 Prozent auf 315,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 334 839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 278,575 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,70 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at