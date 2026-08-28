Zuversicht in Zürich: SMI liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus

Am Freitag schloss der SMI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 14 399,77 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,681 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,388 Prozent höher bei 14 440,18 Punkten, nach 14 384,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14 460,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 380,43 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,338 Prozent nach unten. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 14 571,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, stand der SMI bei 13 504,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 219,20 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,70 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 1,83 Prozent auf 194,55 CHF), UBS (+ 1,67 Prozent auf 44,53 CHF), Givaudan (+ 1,47 Prozent auf 3 322,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,34 Prozent auf 219,90 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,03 Prozent auf 80,10 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Roche (-1,46 Prozent auf 358,70 CHF), Alcon (-0,96 Prozent auf 57,90 CHF), Lonza (-0,78 Prozent auf 583,80 CHF), Novartis (-0,72 Prozent auf 123,74 CHF) und Partners Group (-0,32 Prozent auf 749,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 847 954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 312,561 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,51 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,08 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at