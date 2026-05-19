Zuversicht in Zürich: SMI liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus

Der SMI knüpft am Dienstag an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:10 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,60 Prozent höher bei 13 320,11 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,567 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,381 Prozent auf 13 291,20 Punkte an der Kurstafel, nach 13 240,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 285,66 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 332,97 Zähler.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der SMI mit 13 426,72 Punkten berechnet. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 19.02.2026, einen Stand von 13 799,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der SMI 12 356,77 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,549 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 2,27 Prozent auf 912,00 CHF), Alcon (+ 1,91 Prozent auf 52,40 CHF), Lonza (+ 1,86 Prozent auf 477,00 CHF), Swiss Re (+ 1,33 Prozent auf 125,50 CHF) und Nestlé (+ 1,32 Prozent auf 79,27 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-0,39 Prozent auf 80,74 CHF), Kühne + Nagel International (-0,17 Prozent auf 173,60 CHF), Geberit (-0,08 Prozent auf 502,60 CHF), Novartis (+ 0,09 Prozent auf 117,30 CHF) und Richemont (+ 0,10 Prozent auf 154,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 253 316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 280,868 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at