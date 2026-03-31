Zuversicht in Zürich: SMI mit Gewinnen

Mit dem SMI geht es heute aufwärts.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,14 Prozent stärker bei 12 812,78 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,486 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,568 Prozent auf 12 740,61 Punkte an der Kurstafel, nach 12 668,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 706,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 839,50 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, notierte der SMI bei 14 014,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, lag der SMI bei 13 267,48 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 598,12 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,28 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 063,53 Punkte. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 3,52 Prozent auf 30,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,22 Prozent auf 63,56 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,84 Prozent auf 179,70 CHF), Swiss Life (+ 1,83 Prozent auf 866,40 CHF) und Lonza (+ 1,77 Prozent auf 507,20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Swisscom (-0,97 Prozent auf 666,00 CHF), Givaudan (-0,67 Prozent auf 2 684,00 CHF), Alcon (-0,20 Prozent auf 59,28 CHF), Sika (+ 0,54 Prozent auf 130,75 CHF) und Holcim (+ 0,55 Prozent auf 65,46 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 398 666 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 271,135 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at