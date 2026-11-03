Zuversicht in Zürich: SMI mit Gewinnen

Der SMI wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,06 Prozent stärker bei 14 811,78 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,717 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,307 Prozent auf 14 757,15 Punkte an der Kurstafel, nach 14 802,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 731,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 863,48 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, notierte der SMI bei 13 660,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 371,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 235,54 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,81 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 863,48 Punkte. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,43 Prozent auf 72,36 CHF), Holcim (+ 0,79 Prozent auf 71,66 CHF), Novartis (+ 0,61 Prozent auf 132,32 CHF), Swiss Life (+ 0,54 Prozent auf 964,80 CHF) und Sandoz (+ 0,48 Prozent auf 83,26 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Geberit (-2,11 Prozent auf 576,60 CHF), Logitech (-1,73 Prozent auf 77,16 CHF), Alcon (-1,52 Prozent auf 59,50 CHF), Givaudan (-1,20 Prozent auf 3 952,00 CHF) und Amrize (-1,19 Prozent auf 34,94 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 584 532 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 351,228 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at