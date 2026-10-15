Zuversicht in Zürich: SMI nachmittags mit Gewinnen

Um 15:42 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0,85 Prozent auf 14 250,14 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,597 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,399 Prozent auf 14 186,36 Punkte an der Kurstafel, nach 14 129,93 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 157,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 290,62 Einheiten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Plus von 2,91 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 808,87 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der SMI 14 307,31 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 529,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,57 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 669,51 Punkte. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 3,11 Prozent auf 603,60 CHF), Givaudan (+ 2,88 Prozent auf 3 935,00 CHF), Zurich Insurance (+ 2,77 Prozent auf 608,00 CHF), Nestlé (+ 2,09 Prozent auf 80,54 CHF) und Swiss Re (+ 2,04 Prozent auf 149,95 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4,08 Prozent auf 75,66 CHF), UBS (-0,73 Prozent auf 39,18 CHF), Holcim (-0,65 Prozent auf 63,86 CHF), Galderma (-0,26 Prozent auf 171,40 CHF) und Logitech (-0,19 Prozent auf 84,86 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 728 175 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 307,413 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,44 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at