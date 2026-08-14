Zuversicht in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart fester

Um 09:11 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0,16 Prozent auf 14 497,73 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,667 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,180 Prozent auf 14 501,15 Punkte an der Kurstafel, nach 14 475,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Freitag bei 14 501,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 479,81 Punkten erreichte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,526 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 241,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, den Wert von 13 212,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 001,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,44 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Partners Group (+ 2,49 Prozent auf 742,00 CHF), Amrize (+ 1,22 Prozent auf 38,11 CHF), Alcon (+ 1,21 Prozent auf 60,20 CHF), Swiss Re (+ 1,05 Prozent auf 139,50 CHF) und Logitech (+ 1,00 Prozent auf 85,14 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Richemont (-0,28 Prozent auf 195,05 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,24 Prozent auf 83,04 CHF), Novartis (-0,16 Prozent auf 123,54 CHF), Swiss Life (+ 0,06 Prozent auf 933,40 CHF) und Swisscom (+ 0,08 Prozent auf 635,00 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 178 332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 309,623 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,34 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,32 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at