Zuversicht in Zürich: SMI schlussendlich auf grünem Terrain

Am Montag zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SMI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0,54 Prozent stärker bei 13 848,51 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,611 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,128 Prozent tiefer bei 13 756,39 Punkten, nach 13 774,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Montag bei 13 848,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 706,29 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, lag der SMI bei 13 503,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Stand von 12 320,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, betrug der SMI-Kurs 11 871,32 Punkte.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 4,54 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 063,53 Punkte. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,68 Prozent auf 88,56 CHF), Novartis (+ 1,67 Prozent auf 120,28 CHF), Swiss Life (+ 1,39 Prozent auf 890,00 CHF), Zurich Insurance (+ 1,39 Prozent auf 584,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,89 Prozent auf 124,50 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Partners Group (-1,67 Prozent auf 669,60 CHF), Logitech (-0,78 Prozent auf 86,52 CHF), Richemont (-0,74 Prozent auf 182,30 CHF), Holcim (-0,62 Prozent auf 76,44 CHF) und Geberit (-0,42 Prozent auf 524,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 591 320 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 274,831 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at