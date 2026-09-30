Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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SMI aktuell 30.09.2026 09:29:11

Zuversicht in Zürich: SMI startet in der Gewinnzone

Zuversicht in Zürich: SMI startet in der Gewinnzone

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Mittwochmorgen fort.

Um 09:12 Uhr klettert der SMI im SIX-Handel um 0,69 Prozent auf 14 008,32 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,572 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,439 Prozent auf 13 973,25 Punkte an der Kurstafel, nach 13 912,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 014,47 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 973,25 Zählern.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,188 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der SMI mit 14 399,77 Punkten berechnet. Der SMI erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 14 193,92 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 109,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,74 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Holcim (+ 2,37 Prozent auf 69,88 CHF), Amrize (+ 1,34 Prozent auf 31,65 CHF), Geberit (+ 1,31 Prozent auf 558,00 CHF), Galderma (+ 1,24 Prozent auf 167,90 CHF) und Sandoz (+ 1,22 Prozent auf 72,88 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-0,45 Prozent auf 80,42 CHF), Nestlé (+ 0,29 Prozent auf 76,48 CHF), Zurich Insurance (+ 0,42 Prozent auf 575,80 CHF), Givaudan (+ 0,55 Prozent auf 3 459,00 CHF) und Logitech (+ 0,69 Prozent auf 84,40 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 134 553 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 298,935 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,16 -0,63% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 33,49 0,72% Amrize
Galderma 177,60 1,28% Galderma
Geberit AG (N) 589,00 0,89% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 657,00 0,83% Givaudan AG
Holcim AG 73,96 2,32% Holcim AG
Logitech S.A. 89,34 0,56% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 81,23 0,93% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 635,20 1,11% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 372,09 0,88% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 77,18 1,31% Sandoz
Swiss Re AG 149,75 0,34% Swiss Re AG
UBS 43,31 0,77% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 608,80 0,30% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 029,04 0,84%

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