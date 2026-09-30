Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|SMI aktuell
|
30.09.2026 09:29:11
Zuversicht in Zürich: SMI startet in der Gewinnzone
Um 09:12 Uhr klettert der SMI im SIX-Handel um 0,69 Prozent auf 14 008,32 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,572 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,439 Prozent auf 13 973,25 Punkte an der Kurstafel, nach 13 912,19 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 014,47 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 973,25 Zählern.
So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,188 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der SMI mit 14 399,77 Punkten berechnet. Der SMI erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 14 193,92 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 109,42 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,74 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im SMI
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Holcim (+ 2,37 Prozent auf 69,88 CHF), Amrize (+ 1,34 Prozent auf 31,65 CHF), Geberit (+ 1,31 Prozent auf 558,00 CHF), Galderma (+ 1,24 Prozent auf 167,90 CHF) und Sandoz (+ 1,22 Prozent auf 72,88 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-0,45 Prozent auf 80,42 CHF), Nestlé (+ 0,29 Prozent auf 76,48 CHF), Zurich Insurance (+ 0,42 Prozent auf 575,80 CHF), Givaudan (+ 0,55 Prozent auf 3 459,00 CHF) und Logitech (+ 0,69 Prozent auf 84,40 CHF).
SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 134 553 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 298,935 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus
Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
09:29
|Zuversicht in Zürich: SMI startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.09.26
|Schwacher Handel: SMI schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.09.26
|Freundlicher Handel: SMI präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
29.09.26
|Gewinne in Zürich: SMI mittags fester (finanzen.at)
|
24.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.at)
|
24.09.26
|Börse Zürich in Rot: SMI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,16
|-0,63%
|Amrize
|33,49
|0,72%
|Galderma
|177,60
|1,28%
|Geberit AG (N)
|589,00
|0,89%
|Givaudan AG
|3 657,00
|0,83%
|Holcim AG
|73,96
|2,32%
|Logitech S.A.
|89,34
|0,56%
|Nestlé SA (Nestle)
|81,23
|0,93%
|Partners Group AG
|635,20
|1,11%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|372,09
|0,88%
|Sandoz
|77,18
|1,31%
|Swiss Re AG
|149,75
|0,34%
|UBS
|43,31
|0,77%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|608,80
|0,30%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 029,04
|0,84%