Zuversicht in Zürich: SMI steigt

Der SMI befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,48 Prozent höher bei 13 282,04 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,572 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,109 Prozent auf 13 232,67 Punkte an der Kurstafel, nach 13 218,32 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 13 331,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 229,21 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 1,37 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.05.2026, wies der SMI einen Wert von 13 003,33 Punkten auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 04.03.2026, einen Stand von 13 510,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, wies der SMI einen Stand von 12 298,50 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,262 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Partners Group (+ 2,88 Prozent auf 706,60 CHF), Roche (+ 2,15 Prozent auf 318,30 CHF), Geberit (+ 1,90 Prozent auf 515,80 CHF), Swiss Re (+ 1,62 Prozent auf 116,35 CHF) und Givaudan (+ 1,10 Prozent auf 2 839,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Logitech (-1,75 Prozent auf 94,24 CHF), UBS (-1,68 Prozent auf 36,82 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,45 Prozent auf 84,32 CHF), Lonza (-0,43 Prozent auf 486,80 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,32 Prozent auf 187,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 359 477 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 268,267 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 8,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at