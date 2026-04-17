Zuversicht in Zürich: SMI steigt am Freitagnachmittag

Mit dem SMI geht es heute aufwärts.

Am Freitag verbucht der SMI um 15:42 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 1,09 Prozent auf 13 316,57 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,554 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,166 Prozent fester bei 13 194,99 Punkten, nach 13 173,17 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 190,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 380,80 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,72 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, lag der SMI-Kurs bei 12 962,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 13 413,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der SMI einen Wert von 11 660,96 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,523 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 4,14 Prozent auf 159,65 CHF), Sika (+ 3,69 Prozent auf 156,15 CHF), Partners Group (+ 3,68 Prozent auf 952,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,20 Prozent auf 74,76 CHF) und Holcim (+ 2,54 Prozent auf 73,54 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Swisscom (-1,52 Prozent auf 648,50 CHF), Nestlé (-0,74 Prozent auf 78,16 CHF), Amrize (+ 0,02 Prozent auf 45,17 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,16 Prozent auf 184,75 CHF) und Novartis (+ 0,24 Prozent auf 117,70 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2 667 531 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 273,251 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 5,75 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at