Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 17.04.2026 15:59:02

Zuversicht in Zürich: SMI steigt am Freitagnachmittag

Zuversicht in Zürich: SMI steigt am Freitagnachmittag

Mit dem SMI geht es heute aufwärts.

Am Freitag verbucht der SMI um 15:42 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 1,09 Prozent auf 13 316,57 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,554 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,166 Prozent fester bei 13 194,99 Punkten, nach 13 173,17 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 190,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 380,80 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,72 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, lag der SMI-Kurs bei 12 962,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 13 413,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der SMI einen Wert von 11 660,96 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,523 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 4,14 Prozent auf 159,65 CHF), Sika (+ 3,69 Prozent auf 156,15 CHF), Partners Group (+ 3,68 Prozent auf 952,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,20 Prozent auf 74,76 CHF) und Holcim (+ 2,54 Prozent auf 73,54 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Swisscom (-1,52 Prozent auf 648,50 CHF), Nestlé (-0,74 Prozent auf 78,16 CHF), Amrize (+ 0,02 Prozent auf 45,17 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,16 Prozent auf 184,75 CHF) und Novartis (+ 0,24 Prozent auf 117,70 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2 667 531 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 273,251 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 5,75 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

mehr Nachrichten

Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 81,72 4,61% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 49,13 1,47% Amrize
Holcim AG 79,90 3,23% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 200,90 0,98% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 85,98 0,97% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 129,60 2,35% Novartis AG
Partners Group AG 1 034,00 4,47% Partners Group AG
Richemont 172,85 4,54% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 346,14 2,10% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 170,25 4,83% Sika AG
Swiss Re AG 142,45 0,42% Swiss Re AG
Swisscom AG 705,00 -0,70% Swisscom AG
UBS 37,11 2,03% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 606,00 0,23% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 426,72 1,92%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen