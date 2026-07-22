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SMI im Blick 22.07.2026 12:26:38

Zuversicht in Zürich: SMI steigt am Mittag

Zuversicht in Zürich: SMI steigt am Mittag

So bewegt sich der SMI am Mittwochmittag.

Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,35 Prozent fester bei 14 348,88 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,663 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,186 Prozent auf 14 271,70 Punkte an der Kurstafel, nach 14 298,26 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 250,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 14 366,55 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,703 Prozent nach oben. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 13 848,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 067,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 893,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,32 Prozent. Bei 14 464,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Nestlé (+ 1,85 Prozent auf 85,84 CHF), Swiss Re (+ 1,37 Prozent auf 133,35 CHF), Sika (+ 1,31 Prozent auf 158,05 CHF), Zurich Insurance (+ 1,30 Prozent auf 623,60 CHF) und Swiss Life (+ 1,25 Prozent auf 955,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Lonza (-4,65 Prozent auf 537,80 CHF), Logitech (-1,26 Prozent auf 83,40 CHF), Kühne + Nagel International (-1,14 Prozent auf 207,40 CHF), Alcon (-0,93 Prozent auf 55,30 CHF) und Partners Group (-0,65 Prozent auf 673,00 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 826 219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 284,627 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,11 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,83 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 58,76 -0,44% Alcon AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 219,60 -1,70% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 91,66 -0,07% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 584,60 1,14% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 86,42 -6,08% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 727,00 0,72% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 371,00 3,46% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 165,40 -2,33% Sika AG
Swiss Life AG (N) 1 017,50 0,00% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 141,65 0,11% Swiss Re AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 661,60 -0,66% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 157,29 -1,11%

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