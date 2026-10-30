Zuversicht in Zürich: SMI verbucht nachmittags Zuschläge

Am Freitag gewinnt der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,24 Prozent auf 14 792,01 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,687 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,464 Prozent höher bei 14 825,31 Punkten, nach 14 756,86 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 849,75 Punkte, das Tagestief hingegen 14 777,23 Zähler.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 2,21 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der SMI mit 13 830,34 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Stand von 14 392,49 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 12 309,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,66 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 861,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Nestlé (+ 1,85 Prozent auf 84,34 CHF), Givaudan (+ 1,63 Prozent auf 3 980,00 CHF), Swiss Re (+ 1,59 Prozent auf 153,25 CHF), Galderma (+ 1,45 Prozent auf 192,45 CHF) und Novartis (+ 1,04 Prozent auf 133,68 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Logitech (-3,21 Prozent auf 79,04 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,60 Prozent auf 71,22 CHF), Holcim (-1,55 Prozent auf 68,76 CHF), UBS (-1,18 Prozent auf 39,24 CHF) und Amrize (-0,56 Prozent auf 33,95 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 394 924 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 347,353 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at