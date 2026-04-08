Zuversicht in Zürich: SMI verbucht zum Start des Mittwochshandels kräftige Zuschläge

Am Mittwoch verbucht der SMI um 09:12 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 3,29 Prozent auf 13 211,09 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,522 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 3,91 Prozent stärker bei 13 290,23 Punkten, nach 12 790,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Mittwoch bei 13 241,45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 973,84 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 1,73 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 13 095,55 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 08.01.2026, mit 13 350,82 Punkten bewertet. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 08.04.2025, einen Stand von 11 359,12 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,273 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 063,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Holcim (+ 7,51 Prozent auf 70,46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 6,62 Prozent auf 69,22 CHF), Sika (+ 6,52 Prozent auf 137,25 CHF), Partners Group (+ 6,33 Prozent auf 901,00 CHF) und Richemont (+ 6,12 Prozent auf 149,10 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Kühne + Nagel International (-0,33 Prozent auf 182,50 CHF), Swisscom (-0,07 Prozent auf 670,00 CHF), Swiss Re (+ 1,13 Prozent auf 133,80 CHF), Nestlé (+ 1,58 Prozent auf 79,48 CHF) und Zurich Insurance (+ 2,01 Prozent auf 578,20 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 846 660 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 274,530 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 5,80 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at