Sika Aktie

Sika für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI-Entwicklung 08.04.2026 09:29:33

Zuversicht in Zürich: SMI verbucht zum Start des Mittwochshandels kräftige Zuschläge

Zuversicht in Zürich: SMI verbucht zum Start des Mittwochshandels kräftige Zuschläge

Der SMI springt heute deutlich an.

Am Mittwoch verbucht der SMI um 09:12 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 3,29 Prozent auf 13 211,09 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,522 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 3,91 Prozent stärker bei 13 290,23 Punkten, nach 12 790,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Mittwoch bei 13 241,45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 973,84 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 1,73 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 13 095,55 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 08.01.2026, mit 13 350,82 Punkten bewertet. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 08.04.2025, einen Stand von 11 359,12 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,273 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 063,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Holcim (+ 7,51 Prozent auf 70,46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 6,62 Prozent auf 69,22 CHF), Sika (+ 6,52 Prozent auf 137,25 CHF), Partners Group (+ 6,33 Prozent auf 901,00 CHF) und Richemont (+ 6,12 Prozent auf 149,10 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Kühne + Nagel International (-0,33 Prozent auf 182,50 CHF), Swisscom (-0,07 Prozent auf 670,00 CHF), Swiss Re (+ 1,13 Prozent auf 133,80 CHF), Nestlé (+ 1,58 Prozent auf 79,48 CHF) und Zurich Insurance (+ 2,01 Prozent auf 578,20 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 846 660 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 274,530 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 5,80 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Richemont

mehr Nachrichten

Analysen zu Sika AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 75,14 5,83% ABB (Asea Brown Boveri)
Holcim AG 76,06 6,11% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 199,15 -0,62% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 85,70 0,65% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 973,80 5,14% Partners Group AG
Richemont 162,35 5,59% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 344,00 1,30% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 149,60 6,25% Sika AG
Swiss Re AG 144,65 0,07% Swiss Re AG
Swisscom AG 720,00 -2,04% Swisscom AG
UBS 35,68 4,27% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 626,40 1,26% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 224,13 3,39%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen