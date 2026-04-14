Zuversicht in Zürich: SMI zeigt sich fester

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,76 Prozent fester bei 13 245,76 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,551 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,131 Prozent stärker bei 13 163,08 Punkten, nach 13 145,91 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 143,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 261,38 Einheiten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 12 839,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 464,84 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 14.04.2025, einen Stand von 11 499,46 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,012 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Sika (+ 7,54 Prozent auf 147,60 CHF), Givaudan (+ 3,79 Prozent auf 2 900,00 CHF), Lonza (+ 2,44 Prozent auf 529,60 CHF), Amrize (+ 2,11 Prozent auf 46,54 CHF) und Richemont (+ 2,06 Prozent auf 156,05 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Swiss Re (-3,68 Prozent auf 128,30 CHF), Novartis (-0,22 Prozent auf 120,36 CHF), Zurich Insurance (+ 0,11 Prozent auf 550,40 CHF), Roche (+ 0,28 Prozent auf 318,10 CHF) und Holcim (+ 0,39 Prozent auf 72,32 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 787 023 Aktien gehandelt. Mit 272,517 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at