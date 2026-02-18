Holcim Aktie
Zuversicht in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester
Der SMI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,39 Prozent stärker bei 13 807,04 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,613 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,069 Prozent fester bei 13 762,29 Punkten, nach 13 752,84 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 13 846,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 762,13 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SMI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bewegte sich der SMI bei 13 413,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 481,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, stand der SMI noch bei 12 893,98 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,23 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 13 846,05 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 941,92 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 2,93 Prozent auf 73,00 CHF), UBS (+ 2,71 Prozent auf 33,39 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,70 Prozent auf 175,15 CHF), Alcon (+ 1,84 Prozent auf 63,04 CHF) und Partners Group (+ 1,74 Prozent auf 959,80 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swiss Re (-1,95 Prozent auf 128,00 CHF), Givaudan (-1,67 Prozent auf 3 001,00 CHF), Sika (-0,97 Prozent auf 152,45 CHF), Nestlé (-0,78 Prozent auf 78,40 CHF) und Novartis (-0,78 Prozent auf 127,38 CHF).
Die teuersten SMI-Unternehmen
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 950 815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 314,901 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,45 zu Buche schlagen. Mit 5,36 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
