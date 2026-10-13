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SIX-Handel im Fokus 13.10.2026 09:28:49

Zuversicht in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Gewinnen

Zuversicht in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Gewinnen

Der SMI bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Um 09:11 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 1,14 Prozent auf 14 035,73 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,581 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,561 Prozent auf 13 955,75 Punkte an der Kurstafel, nach 13 877,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 955,75 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 042,07 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 775,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14 266,18 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der SMI mit 12 484,80 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,95 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 669,51 Punkte. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Givaudan (+ 7,22 Prozent auf 3 740,00 CHF), Alcon (+ 2,62 Prozent auf 54,84 CHF), Roche (+ 1,97 Prozent auf 367,10 CHF), Nestlé (+ 1,77 Prozent auf 77,73 CHF) und Novartis (+ 1,73 Prozent auf 122,04 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-0,85 Prozent auf 79,34 CHF), Richemont (-0,47 Prozent auf 170,85 CHF), Lonza (+ 0,00 Prozent auf 574,00 CHF), Logitech (+ 0,05 Prozent auf 82,74 CHF) und Amrize (+ 0,16 Prozent auf 30,52 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 160 511 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 305,704 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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