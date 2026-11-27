Am Freitag verbucht der SMI um 12:09 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 14 866,26 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,702 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,102 Prozent stärker bei 14 832,83 Punkten, nach 14 817,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Freitag bei 14 874,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 832,31 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 1,95 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 14 597,63 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 27.08.2026, mit 14 384,37 Punkten bewertet. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Stand von 12 831,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,22 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 15 272,42 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 2,43 Prozent auf 85,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,69 Prozent auf 66,34 CHF), UBS (+ 1,68 Prozent auf 38,16 CHF), Partners Group (+ 1,41 Prozent auf 647,60 CHF) und Richemont (+ 1,08 Prozent auf 173,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swiss Re (-0,71 Prozent auf 154,10 CHF), Nestlé (-0,68 Prozent auf 87,05 CHF), Alcon (-0,12 Prozent auf 64,46 CHF), Roche (-0,05 Prozent auf 403,80 CHF) und Swiss Life (+ 0,02 Prozent auf 973,00 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 838 824 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 348,376 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 7,22 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at