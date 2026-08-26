Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 26.08.2026 15:58:41

Zuversicht in Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittwochnachmittag

Zuversicht in Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittwochnachmittag

Der SPI bewegt sich am dritten Tag der Woche kaum.

Am Mittwoch klettert der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,19 Prozent auf 20 459,53 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,512 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,083 Prozent höher bei 20 438,32 Punkten, nach 20 421,31 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20 438,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 521,28 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,830 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der SPI 20 069,67 Punkte auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 19 096,53 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Wert von 16 896,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,15 Prozent nach oben. 20 636,94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Stadler Rail (+ 20,23 Prozent auf 29,48 CHF), Gurit (+ 18,77 Prozent auf 34,80 CHF), Arbonia (+ 9,59) Prozent auf 4,40 CHF), SoftwareONE (+ 9,49 Prozent auf 9,47 CHF) und Addex Therapeutics (+ 4,65 Prozent auf 0,03 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Kudelski (-4,51 Prozent auf 1,27 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,77 Prozent auf 0,15 CHF), Adval Tech (-3,26 Prozent auf 41,60 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-2,89 Prozent auf 31,95 CHF) und Sandoz (-2,69 Prozent auf 71,56 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die Addex Therapeutics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 092 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 318,790 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Nachrichten

Analysen zu Logitech S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,04 44,00% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 42,20 0,00% Adval Tech AG
Arbonia AG 4,68 10,64% Arbonia AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 34,25 -2,97% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Curatis AG 19,20 1,05% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,52 2,44% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 36,60 18,06% Gurit Holding AG
Kudelski S.A. (I) 1,38 -0,72% Kudelski S.A. (I)
Logitech S.A. 85,98 1,82% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,18 5,99% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 399,00 -1,38% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sandoz 74,94 -4,44% Sandoz
SoftwareONE 9,89 9,40% SoftwareONE
Stadler Rail 31,44 20,18% Stadler Rail

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 436,97 0,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen