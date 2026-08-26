Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Index im Fokus
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26.08.2026 15:58:41
Zuversicht in Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittwochnachmittag
Am Mittwoch klettert der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,19 Prozent auf 20 459,53 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,512 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,083 Prozent höher bei 20 438,32 Punkten, nach 20 421,31 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20 438,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 521,28 Punkten lag.
So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,830 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der SPI 20 069,67 Punkte auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 19 096,53 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Wert von 16 896,19 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,15 Prozent nach oben. 20 636,94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.
SPI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Stadler Rail (+ 20,23 Prozent auf 29,48 CHF), Gurit (+ 18,77 Prozent auf 34,80 CHF), Arbonia (+ 9,59) Prozent auf 4,40 CHF), SoftwareONE (+ 9,49 Prozent auf 9,47 CHF) und Addex Therapeutics (+ 4,65 Prozent auf 0,03 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Kudelski (-4,51 Prozent auf 1,27 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,77 Prozent auf 0,15 CHF), Adval Tech (-3,26 Prozent auf 41,60 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-2,89 Prozent auf 31,95 CHF) und Sandoz (-2,69 Prozent auf 71,56 CHF).
Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen
Im SPI sticht die Addex Therapeutics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 092 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 318,790 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,04
|44,00%
|Adval Tech AG
|42,20
|0,00%
|Arbonia AG
|4,68
|10,64%
|Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
|34,25
|-2,97%
|Curatis AG
|19,20
|1,05%
|EvoNext Holdings AG
|2,52
|2,44%
|Gurit Holding AG
|36,60
|18,06%
|Kudelski S.A. (I)
|1,38
|-0,72%
|Logitech S.A.
|85,98
|1,82%
|MindMaze Therapeutics
|0,18
|5,99%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|399,00
|-1,38%
|Sandoz
|74,94
|-4,44%
|SoftwareONE
|9,89
|9,40%
|Stadler Rail
|31,44
|20,18%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 436,97
|0,08%
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