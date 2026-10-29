Nestlé Aktie

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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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SMI-Entwicklung 29.10.2026 15:58:47

Zuversicht in Zürich: So entwickelt sich der SMI aktuell

Zuversicht in Zürich: So entwickelt sich der SMI aktuell

Der SMI entwickelt sich aktuell positiv.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 1,49 Prozent fester bei 14 798,17 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,681 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,408 Prozent stärker bei 14 640,59 Punkten in den Handel, nach 14 581,10 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 861,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 656,57 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 2,25 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der SMI einen Stand von 13 912,19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der SMI auf 14 486,10 Punkte taxiert. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 29.10.2025, mit 12 314,10 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,71 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 861,53 Punkten. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Sandoz (+ 5,83 Prozent auf 84,54 CHF), UBS (+ 3,26 Prozent auf 39,86 CHF), Novartis (+ 2,96 Prozent auf 133,04 CHF), Amrize (+ 2,93 Prozent auf 34,06 CHF) und Holcim (+ 2,82 Prozent auf 70,02 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-0,29 Prozent auf 81,78 CHF), Nestlé (+ 0,11 Prozent auf 82,90 CHF), Givaudan (+ 0,18 Prozent auf 3 921,00 CHF), Richemont (+ 0,40 Prozent auf 164,75 CHF) und Swiss Re (+ 0,73 Prozent auf 151,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3 719 161 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 343,725 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 11,02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 76,56 -3,26% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 37,02 0,65% Amrize
Givaudan AG 4 310,00 1,70% Givaudan AG
Holcim AG 74,80 -1,06% Holcim AG
Logitech S.A. 85,50 -3,50% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 91,60 2,06% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 144,06 -0,28% Novartis AG
Partners Group AG 695,20 -0,52% Partners Group AG
Richemont 179,95 1,21% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 433,85 -0,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 89,58 -0,95% Sandoz
Swiss Re AG 165,55 1,75% Swiss Re AG
UBS 42,68 -0,72% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 810,66 0,36%

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