Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|SMI-Entwicklung
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29.10.2026 15:58:47
Zuversicht in Zürich: So entwickelt sich der SMI aktuell
Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 1,49 Prozent fester bei 14 798,17 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,681 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,408 Prozent stärker bei 14 640,59 Punkten in den Handel, nach 14 581,10 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14 861,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 656,57 Einheiten.
SMI-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 2,25 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der SMI einen Stand von 13 912,19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der SMI auf 14 486,10 Punkte taxiert. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 29.10.2025, mit 12 314,10 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,71 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 861,53 Punkten. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
SMI-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Sandoz (+ 5,83 Prozent auf 84,54 CHF), UBS (+ 3,26 Prozent auf 39,86 CHF), Novartis (+ 2,96 Prozent auf 133,04 CHF), Amrize (+ 2,93 Prozent auf 34,06 CHF) und Holcim (+ 2,82 Prozent auf 70,02 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-0,29 Prozent auf 81,78 CHF), Nestlé (+ 0,11 Prozent auf 82,90 CHF), Givaudan (+ 0,18 Prozent auf 3 921,00 CHF), Richemont (+ 0,40 Prozent auf 164,75 CHF) und Swiss Re (+ 0,73 Prozent auf 151,20 CHF).
SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3 719 161 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 343,725 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 11,02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|27.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,56
|-3,26%
|Amrize
|37,02
|0,65%
|Givaudan AG
|4 310,00
|1,70%
|Holcim AG
|74,80
|-1,06%
|Logitech S.A.
|85,50
|-3,50%
|Nestlé SA (Nestle)
|91,60
|2,06%
|Novartis AG
|144,06
|-0,28%
|Partners Group AG
|695,20
|-0,52%
|Richemont
|179,95
|1,21%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|433,85
|-0,26%
|Sandoz
|89,58
|-0,95%
|Swiss Re AG
|165,55
|1,75%
|UBS
|42,68
|-0,72%
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