Zuversicht in Zürich: So performt der SMI am Mittag

Kaum verändert zeigt sich der SMI am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag klettert der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,07 Prozent auf 13 520,03 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,610 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,302 Prozent tiefer bei 13 469,98 Punkten, nach 13 510,74 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 388,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 557,69 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 2,03 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 05.02.2026, mit 13 466,04 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wies der SMI einen Wert von 12 936,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wies der SMI einen Stand von 13 112,75 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,06 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 941,92 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Partners Group (+ 1,85 Prozent auf 848,40 CHF), Holcim (+ 1,48 Prozent auf 68,74 CHF), Swiss Life (+ 0,93 Prozent auf 848,60 CHF), Logitech (+ 0,70 Prozent auf 71,60 CHF) und Givaudan (+ 0,68 Prozent auf 2 946,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Kühne + Nagel International (-1,11 Prozent auf 178,45 CHF), Roche (-0,61 Prozent auf 356,60 CHF), Sika (-0,49 Prozent auf 150,95 CHF), Novartis (-0,28 Prozent auf 127,32 CHF) und Zurich Insurance (-0,18 Prozent auf 544,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 576 880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 312,238 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at