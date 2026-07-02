Zuversicht in Zürich: So steht der SLI am Donnerstagmittag

Am vierten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,57 Prozent auf 2 280,19 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,059 Prozent fester bei 2 268,55 Punkten in den Handel, nach 2 267,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 283,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 266,18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,440 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 135,48 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 2 067,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, wies der SLI einen Wert von 1 969,26 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,01 Prozent aufwärts. Bei 2 288,59 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Lindt (+ 2,58 Prozent auf 9 730,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,00 Prozent auf 204,30 CHF), UBS (+ 1,91 Prozent auf 41,03 CHF), Roche (+ 1,73 Prozent auf 334,50 CHF) und Nestlé (+ 1,65 Prozent auf 84,25 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Straumann (-3,96 Prozent auf 104,30 CHF), VAT (-2,29 Prozent auf 692,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,42 Prozent auf 84,96 CHF), Galderma (-1,17 Prozent auf 176,75 CHF) und Richemont (-0,96 Prozent auf 180,95 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 562 605 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 287,618 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,90 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at