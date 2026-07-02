Zuversicht in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag in der Gewinnzone

Am Donnerstag verbucht der SPI um 15:42 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 1,28 Prozent auf 20 172,65 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,484 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,040 Prozent auf 19 925,50 Punkte an der Kurstafel, nach 19 917,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19 925,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 179,74 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 0,992 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der SPI einen Wert von 18 853,23 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der SPI einen Wert von 18 123,68 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, wurde der SPI mit 16 625,34 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,58 Prozent nach oben. Bei 20 179,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell ams-OSRAM (+ 16,24 Prozent auf 18,97 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,84 Prozent auf 0,63 EUR), Orior (+ 6,66 Prozent auf 15,70 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,85 Prozent auf 0,04 CHF) und Sensirion (+ 4,74 Prozent auf 84,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-11,57 Prozent auf 5,35 CHF), Perrot Duval SA (-10,50 Prozent auf 45,20 CHF), SHL Telemedicine (-9,09 Prozent auf 1,00 CHF), Cicor Technologies (-8,11 Prozent auf 111,00 CHF) und Private Equity (-5,23 Prozent auf 61,60 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 662 738 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 293,150 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at