Zuversicht in Zürich: SPI am Mittag mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,29 Prozent höher bei 17 251,71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,248 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,60 Prozent auf 16 927,67 Punkte an der Kurstafel, nach 17 202,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 17 251,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 847,58 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn des Jahres

Der SPI wies vor einem Monat, am 23.02.2026, einen Stand von 19 051,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, stand der SPI bei 18 186,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 17 290,98 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,43 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 5,52 Prozent auf 0,43 CHF), Richemont (+ 5,06 Prozent auf 137,00 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 3,69 Prozent auf 78,60 CHF), GAM (+ 3,45 Prozent auf 0,12 CHF) und Compagnie Financiere Tradition (+ 3,13 Prozent auf 264,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-13,26 Prozent auf 12,30 CHF), Molecular Partners (-8,31 Prozent auf 3,31 CHF), Xlife Sciences (-7,27 Prozent auf 20,40 CHF), Graubuendner Kantonalbank (-6,64 Prozent auf 2 110,00 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-5,62 Prozent auf 13,78 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2 032 139 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 270,536 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die Evolva-Aktie weist mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 79,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at