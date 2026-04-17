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SPI-Kursentwicklung 17.04.2026 12:26:39

Zuversicht in Zürich: SPI am Mittag stärker

Zuversicht in Zürich: SPI am Mittag stärker

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SPI klettert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,38 Prozent auf 18 584,01 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,361 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,246 Prozent auf 18 559,84 Punkte an der Kurstafel, nach 18 514,38 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 554,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 626,57 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 1,26 Prozent. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 18 041,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der SPI einen Wert von 18 527,92 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 705,01 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,87 Prozent nach oben. Bei 19 309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 24,76 Prozent auf 3,93 CHF), Autoneum (+ 6,18 Prozent auf 120,20 CHF), MCH (+ 5,85 Prozent auf 4,34 CHF), Ascom (+ 5,54 Prozent auf 6,29 CHF) und ams-OSRAM (+ 4,66 Prozent auf 12,12 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-7,20 Prozent auf 0,58 CHF), Calida (-4,96 Prozent auf 15,34 CHF), SHL Telemedicine (-3,67 Prozent auf 1,05 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,47 Prozent auf 47,30 CHF) und Banque Cantonale Vaudoise (-3,44 Prozent auf 123,60 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 573 085 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 282,733 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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ams-OSRAM AG 13,35 8,98% ams-OSRAM AG
Ascom 6,55 4,80% Ascom
ASMALLWORLD AG 0,60 -5,56% ASMALLWORLD AG
Autoneum AG 132,00 9,09% Autoneum AG
Banque Cantonale Vaudoise 132,00 -4,35% Banque Cantonale Vaudoise
Calida AG 15,80 -13,19% Calida AG
Curatis AG 23,40 1,30% Curatis AG
Evolva Holding AG 0,97 9,60% Evolva Holding AG
Flughafen Zürich AG 267,80 2,84% Flughafen Zürich AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 4,02 19,64% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
MCH 4,58 5,05% MCH
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 359,20 1,81% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,09 0,00% SHL Telemedicine
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