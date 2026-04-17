UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|SPI-Kursentwicklung
|
17.04.2026 12:26:39
Zuversicht in Zürich: SPI am Mittag stärker
Der SPI klettert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,38 Prozent auf 18 584,01 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,361 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,246 Prozent auf 18 559,84 Punkte an der Kurstafel, nach 18 514,38 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 18 554,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 626,57 Einheiten.
So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 1,26 Prozent. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 18 041,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der SPI einen Wert von 18 527,92 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 705,01 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,87 Prozent nach oben. Bei 19 309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 24,76 Prozent auf 3,93 CHF), Autoneum (+ 6,18 Prozent auf 120,20 CHF), MCH (+ 5,85 Prozent auf 4,34 CHF), Ascom (+ 5,54 Prozent auf 6,29 CHF) und ams-OSRAM (+ 4,66 Prozent auf 12,12 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-7,20 Prozent auf 0,58 CHF), Calida (-4,96 Prozent auf 15,34 CHF), SHL Telemedicine (-3,67 Prozent auf 1,05 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,47 Prozent auf 47,30 CHF) und Banque Cantonale Vaudoise (-3,44 Prozent auf 123,60 CHF).
Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 573 085 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 282,733 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UBS
|
17.04.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SLI zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
17.04.26
|Börse Zürich in Grün: SMI zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
17.04.26
|Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gewinne in Zürich: SLI fester (finanzen.at)
|
17.04.26
|Zuversicht in Zürich: SMI steigt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
17.04.26
|Pluszeichen in Zürich: Am Mittag Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
17.04.26
|Zuversicht in Zürich: SPI am Mittag stärker (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|09.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|13,35
|8,98%
|Ascom
|6,55
|4,80%
|ASMALLWORLD AG
|0,60
|-5,56%
|Autoneum AG
|132,00
|9,09%
|Banque Cantonale Vaudoise
|132,00
|-4,35%
|Calida AG
|15,80
|-13,19%
|Curatis AG
|23,40
|1,30%
|Evolva Holding AG
|0,97
|9,60%
|Flughafen Zürich AG
|267,80
|2,84%
|HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
|4,02
|19,64%
|MCH
|4,58
|5,05%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|359,20
|1,81%
|SHL Telemedicine
|1,09
|0,00%
|UBS
|37,11
|2,03%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|51,00
|0,99%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 874,94
|1,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.