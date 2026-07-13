Zuversicht in Zürich: SPI am Montagnachmittag mit Kursplus

Das macht der SPI heute.

Der SPI legt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,11 Prozent auf 20 044,96 Punkte zu. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,483 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,052 Prozent auf 20 012,76 Punkte an der Kurstafel, nach 20 023,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20 049,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 982,26 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19 326,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, wies der SPI einen Stand von 18 452,54 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Wert von 16 628,85 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,88 Prozent zu. Bei 20 370,23 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit DocMorris (+ 12,94 Prozent auf 9,69 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 7,78 Prozent auf 5,54 CHF), Edisun Power Europe (+ 6,44 Prozent auf 69,40 CHF), Adecco SA (+ 4,61 Prozent auf 18,17 CHF) und Clariant (+ 3,75 Prozent auf 7,74 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,26 Prozent auf 5,55 CHF), ASMALLWORLD (-8,00 Prozent auf 0,58 CHF), EvoNext (-7,69 Prozent auf 2,04 CHF), Addex Therapeutics (-6,05 Prozent auf 0,04 CHF) und BVZ (-5,85 Prozent auf 1 770,00 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die MindMaze Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 150 179 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 293,939 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at