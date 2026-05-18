ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|SPI-Performance
|
18.05.2026 15:58:54
Zuversicht in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün
Am Montag notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,24 Prozent höher bei 18 726,26 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,373 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,697 Prozent auf 18 550,76 Punkte an der Kurstafel, nach 18 681,02 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SPI betrug 18 735,07 Punkte, das Tagestief hingegen 18 540,69 Zähler.
SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der SPI mit 18 874,94 Punkten berechnet. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 18.02.2026, den Stand von 19 035,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 904,74 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,65 Prozent aufwärts. 19 309,93 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SPI-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Sonova (+ 7,20 Prozent auf 192,00 CHF), GAM (+ 6,67 Prozent auf 0,07 CHF), ams-OSRAM (+ 4,99 Prozent auf 19,14 CHF), Adecco SA (+ 3,42 Prozent auf 15,44 CHF) und Ascom (+ 3,30 Prozent auf 5,64 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil EvoNext (-10,24 Prozent auf 1,14 CHF), ASMALLWORLD (-8,06 Prozent auf 0,57 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,94 Prozent auf 5,80 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,37 Prozent auf 0,09 CHF) und Adval Tech (-5,53 Prozent auf 37,60 CHF).
Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 675 072 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 288,762 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick
Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG
|
15:58
|Zuversicht in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich in Rot: SPI zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
15.05.26
|Aufschläge in Zürich: SPI-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
15.05.26
|SPI-Handel aktuell: So steht der SPI am Freitagmittag (finanzen.at)
|
15.05.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
13.05.26
|SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
12.05.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|09.04.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|17,29
|5,81%
|Adval Tech AG
|41,00
|1,99%
|ams-OSRAM AG
|20,40
|0,49%
|Ascom
|6,00
|4,35%
|ASMALLWORLD AG
|0,58
|0,00%
|Curatis AG
|21,70
|-3,98%
|EvoNext Holdings AG
|1,39
|2,21%
|GAM AG
|0,07
|18,03%
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,35
|2,42%
|Leclanche (Leclanché SA)
|0,08
|-5,66%
|Montana Aerospace
|23,60
|-1,67%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|359,80
|-0,88%
|Sonova AG
|211,00
|8,21%
|UBS
|39,59
|1,10%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 715,32
|0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die Wall Street steckt Verluste ein. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.