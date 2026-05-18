WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

SPI-Performance 18.05.2026 15:58:54

Zuversicht in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün

Zuversicht in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün

Für den SPI geht es aktuell aufwärts.

Am Montag notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,24 Prozent höher bei 18 726,26 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,373 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,697 Prozent auf 18 550,76 Punkte an der Kurstafel, nach 18 681,02 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 18 735,07 Punkte, das Tagestief hingegen 18 540,69 Zähler.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der SPI mit 18 874,94 Punkten berechnet. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 18.02.2026, den Stand von 19 035,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 904,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,65 Prozent aufwärts. 19 309,93 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Sonova (+ 7,20 Prozent auf 192,00 CHF), GAM (+ 6,67 Prozent auf 0,07 CHF), ams-OSRAM (+ 4,99 Prozent auf 19,14 CHF), Adecco SA (+ 3,42 Prozent auf 15,44 CHF) und Ascom (+ 3,30 Prozent auf 5,64 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil EvoNext (-10,24 Prozent auf 1,14 CHF), ASMALLWORLD (-8,06 Prozent auf 0,57 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,94 Prozent auf 5,80 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,37 Prozent auf 0,09 CHF) und Adval Tech (-5,53 Prozent auf 37,60 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 675 072 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 288,762 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
