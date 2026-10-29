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Index im Blick 29.10.2026 15:58:47

Zuversicht in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus

Zuversicht in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus

Der SPI zeigt am Nachmittag eine positive Tendenz.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,31 Prozent fester bei 20 854,61 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,602 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,538 Prozent fester bei 20 695,93 Punkten in den Handel, nach 20 585,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20 918,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 677,17 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19 721,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der SPI auf 20 309,62 Punkte taxiert. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 17 047,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 14,32 Prozent. Bei 20 918,26 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Avolta (ex Dufry) (+ 6,74 Prozent auf 48,16 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 6,02 Prozent auf 15,86 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,94 Prozent auf 1,07 CHF), ams-OSRAM (+ 5,90 Prozent auf 19,93 CHF) und Sandoz (+ 5,83 Prozent auf 84,54 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-10,87 Prozent auf 4,10 CHF), GAM (-4,62 Prozent auf 0,06 CHF), Rieter (-4,59 Prozent auf 2,19 CHF), MCH (-4,24 Prozent auf 6,32 CHF) und Groupe Minoteries SA (-2,61 Prozent auf 224,00 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 719 161 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 349,069 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ams-OSRAM AG 20,40 -3,77% ams-OSRAM AG
Avolta (ex Dufry) 51,50 0,49% Avolta (ex Dufry)
Barry Callebaut AG (N) 1 291,00 3,95% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,20 0,56% Bellevue AG
EvoNext Holdings AG 2,44 0,83% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,06 -1,69% GAM AG
Groupe Minoteries SA 224,00 0,00% Groupe Minoteries SA
Highlight Event and Entertainment AG 5,15 10,04% Highlight Event and Entertainment AG
MCH 6,66 -1,77% MCH
Rieter AG (N) 2,32 -1,49% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 446,80 0,54% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sandoz 89,58 -0,95% Sandoz
Santhera Pharmaceuticals AG 16,62 -1,42% Santhera Pharmaceuticals AG
SHL Telemedicine 1,02 -4,67% SHL Telemedicine
UBS 42,68 -0,72% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 847,01 0,26%

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