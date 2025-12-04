Zuversicht in Zürich: SPI beginnt Handel mit Gewinnen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch am Donnerstag aufwärts.

Am Donnerstag erhöht sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,13 Prozent auf 17 699,74 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,268 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,071 Prozent auf 17 689,34 Punkte an der Kurstafel, nach 17 676,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 688,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 699,74 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,526 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 04.11.2025, einen Stand von 17 036,92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wurde der SPI mit 17 119,84 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 702,49 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14,06 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 17 786,82 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 8,11 Prozent auf 0,80 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4,47 Prozent auf 81,80 CHF), Molecular Partners (+ 3,76 Prozent auf 3,45 CHF), ams-OSRAM (+ 3,58 Prozent auf 7,52 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 3,32 Prozent auf 0,14 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-8,97 Prozent auf 0,66 CHF), Gurit (-4,74 Prozent auf 10,86 CHF), Adval Tech (-3,14 Prozent auf 37,00 CHF), Kudelski (-2,69 Prozent auf 1,27 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-2,09 Prozent auf 1,40 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 192 161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 275,957 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die Relief Therapeutics-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,27 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at