ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Entwicklung 04.12.2025 09:30:06

Zuversicht in Zürich: SPI beginnt Handel mit Gewinnen

Zuversicht in Zürich: SPI beginnt Handel mit Gewinnen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch am Donnerstag aufwärts.

Am Donnerstag erhöht sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,13 Prozent auf 17 699,74 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,268 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,071 Prozent auf 17 689,34 Punkte an der Kurstafel, nach 17 676,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 688,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 699,74 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,526 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 04.11.2025, einen Stand von 17 036,92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wurde der SPI mit 17 119,84 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 702,49 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14,06 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 17 786,82 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 8,11 Prozent auf 0,80 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4,47 Prozent auf 81,80 CHF), Molecular Partners (+ 3,76 Prozent auf 3,45 CHF), ams-OSRAM (+ 3,58 Prozent auf 7,52 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 3,32 Prozent auf 0,14 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-8,97 Prozent auf 0,66 CHF), Gurit (-4,74 Prozent auf 10,86 CHF), Adval Tech (-3,14 Prozent auf 37,00 CHF), Kudelski (-2,69 Prozent auf 1,27 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-2,09 Prozent auf 1,40 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 192 161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 275,957 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die Relief Therapeutics-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,27 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen

07:31 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
20.11.25 ABB Neutral UBS AG
19.11.25 ABB Sell Deutsche Bank AG
19.11.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 61,98 1,51% ABB (Asea Brown Boveri)
Adval Tech AG 39,20 0,00% Adval Tech AG
ams-OSRAM AG 7,67 -1,29% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,69 0,00% ASMALLWORLD AG
COSMO Pharmaceuticals N.V. 86,50 10,19% COSMO Pharmaceuticals N.V.
Gurit Holding AG 11,58 0,00% Gurit Holding AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 1,44 0,00% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Kudelski S.A. (I) 1,32 -0,38% Kudelski S.A. (I)
Leclanche (Leclanché SA) 0,14 8,40% Leclanche (Leclanché SA)
Molecular Partners AG 3,55 -0,14% Molecular Partners AG
OC Oerlikon Corporation AG 3,24 -0,74% OC Oerlikon Corporation AG
Relief Therapeutics Holding AG 2,86 0,18% Relief Therapeutics Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 346,80 0,17% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 0,80 8,11% SHL Telemedicine

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 700,90 0,14%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen