Zuversicht in Zürich: SPI-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu

Der SPI zeigt sich am Mittag wenig bewegt.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,03 Prozent fester bei 19 937,72 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,505 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,265 Prozent stärker bei 19 984,64 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 931,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 006,10 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 902,52 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,96 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der SPI einen Wert von 18 882,16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, betrug der SPI-Kurs 18 377,07 Punkte. Der SPI lag vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 16 679,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,29 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Comet (+ 11,17 Prozent auf 388,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,41 Prozent auf 0,20 CHF), Meier Tobler (+ 5,34 Prozent auf 32,55 CHF), INFICON (+ 4,52 Prozent auf 166,60 CHF) und Zehnder A (+ 4,35 Prozent auf 62,40 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen SHL Telemedicine (-11,43 Prozent auf 0,93 CHF), Perrot Duval SA (-10,10 Prozent auf 45,40 CHF), Adval Tech (-9,46 Prozent auf 40,20 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-8,39 Prozent auf 50,20 CHF) und ASMALLWORLD (-7,94 Prozent auf 0,58 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die MindMaze Therapeutics-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 080 445 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 297,127 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.at