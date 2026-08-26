MindMaze Therapeutics Aktie

MindMaze Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

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SPI-Kursentwicklung 26.08.2026 12:26:51

Zuversicht in Zürich: SPI-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu

Zuversicht in Zürich: SPI-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu

Der SPI performt am dritten Tag der Woche positiv.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,42 Prozent höher bei 20 506,53 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,512 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,083 Prozent auf 20 438,32 Punkte an der Kurstafel, nach 20 421,31 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 521,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 438,32 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der SPI einen Wert von 20 069,67 Punkten auf. Der SPI lag vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 19 096,53 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 16 896,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,41 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Gurit (+ 22,87 Prozent auf 36,00 CHF), Stadler Rail (+ 18,60 Prozent auf 29,08 CHF), SoftwareONE (+ 13,71) Prozent auf 9,83 CHF), Addex Therapeutics (+ 10,85 Prozent auf 0,03 CHF) und Arbonia (+ 5,60 Prozent auf 4,24 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Kudelski (-4,89 Prozent auf 1,27 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,56 Prozent auf 31,40 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,77 Prozent auf 0,15 CHF), Adval Tech (-3,26 Prozent auf 41,60 CHF) und Leonteq (-3,14 Prozent auf 20,05 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Addex Therapeutics-Aktie aufweisen. 1 662 106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 318,790 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,03 20,00% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 42,20 0,00% Adval Tech AG
Arbonia AG 4,45 5,20% Arbonia AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 34,00 -3,68% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Curatis AG 19,05 0,26% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,50 1,63% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 38,30 23,55% Gurit Holding AG
Kudelski S.A. (I) 1,34 -3,60% Kudelski S.A. (I)
Leonteq AG 21,35 -3,17% Leonteq AG
Logitech S.A. 84,78 0,40% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,16 -4,67% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 405,20 0,15% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SoftwareONE 10,44 15,49% SoftwareONE
Stadler Rail 31,16 19,11% Stadler Rail

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SPI 20 506,53 0,42%

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