Zuversicht in Zürich: SPI legt am Dienstagnachmittag zu

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,93 Prozent stärker bei 18 624,49 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,358 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,271 Prozent höher bei 18 502,46 Punkten, nach 18 452,54 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 18 639,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 502,46 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, erreichte der SPI einen Stand von 17 893,35 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bei 18 543,84 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, bei 15 452,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,10 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Calida (+ 12,85 Prozent auf 15,46 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 12,28 Prozent auf 6,40 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 10,78 Prozent auf 0,30 CHF), Cicor Technologies (+ 9,92 Prozent auf 135,20 CHF) und Comet (+ 9,14 Prozent auf 308,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Swiss Re (-3,68 Prozent auf 128,30 CHF), GAM (-3,32 Prozent auf 0,09 CHF), TX Group (-2,55 Prozent auf 130,00 CHF), Basler Kantonalbank Partizipsch (-2,27 Prozent auf 103,40 CHF) und BVZ (-2,01 Prozent auf 1 460,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 787 023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,087 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Evolva-Aktie weist mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at