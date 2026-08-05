DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Index-Performance im Blick
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05.08.2026 12:26:30
Zuversicht in Zürich: SPI legt am Mittwochmittag zu
Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,23 Prozent fester bei 20 386,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,498 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,604 Prozent fester bei 20 462,34 Punkten in den Mittwochshandel, nach 20 339,58 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 20 386,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 20 469,53 Einheiten.
So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,836 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 326,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der SPI auf 18 478,60 Punkte taxiert. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 16 531,70 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,75 Prozent nach oben. 20 491,23 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.
SPI-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Sandoz (+ 6,94 Prozent auf 68,72 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,54 Prozent auf 6,84 CHF), ams-OSRAM (+ 6,45 Prozent auf 18,32 CHF), Sensirion (+ 5,85 Prozent auf 81,40 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 3,96 Prozent auf 0,22 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil ASMALLWORLD (-6,45 Prozent auf 0,58 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,18 Prozent auf 50,40 CHF), Romande Energie (-4,05 Prozent auf 49,70 CHF), BACHEM (-3,48 Prozent auf 72,10 CHF) und DocMorris (-3,35 Prozent auf 9,82 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 008 569 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 307,122 Mrd. Euro heraus.
SPI-Fundamentalkennzahlen
Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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21.07.26
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Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|19,25
|2,94%
|ASMALLWORLD AG
|0,51
|-0,97%
|BACHEM HOLDING AG
|78,85
|1,87%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|7,60
|5,26%
|Curatis AG
|20,00
|-1,48%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10,22
|1,59%
|EvoNext Holdings AG
|2,26
|0,00%
|Logitech S.A.
|91,84
|2,32%
|MindMaze Therapeutics
|0,25
|-6,62%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|397,20
|0,71%
|Romande Energie S.A.
|53,60
|0,00%
|Sandoz
|77,82
|6,05%
|Sensirion Holding AG
|83,60
|0,12%
|UBS
|46,42
|1,53%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|53,20
|-1,85%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 509,58
|0,31%
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