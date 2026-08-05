DocMorris Aktie

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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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Index-Performance im Blick 05.08.2026 12:26:30

Zuversicht in Zürich: SPI legt am Mittwochmittag zu

Zuversicht in Zürich: SPI legt am Mittwochmittag zu

Der SPI gewinnt heute an Fahrt.

Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,23 Prozent fester bei 20 386,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,498 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,604 Prozent fester bei 20 462,34 Punkten in den Mittwochshandel, nach 20 339,58 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 386,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 20 469,53 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,836 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 326,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der SPI auf 18 478,60 Punkte taxiert. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 16 531,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,75 Prozent nach oben. 20 491,23 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Sandoz (+ 6,94 Prozent auf 68,72 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,54 Prozent auf 6,84 CHF), ams-OSRAM (+ 6,45 Prozent auf 18,32 CHF), Sensirion (+ 5,85 Prozent auf 81,40 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 3,96 Prozent auf 0,22 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil ASMALLWORLD (-6,45 Prozent auf 0,58 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,18 Prozent auf 50,40 CHF), Romande Energie (-4,05 Prozent auf 49,70 CHF), BACHEM (-3,48 Prozent auf 72,10 CHF) und DocMorris (-3,35 Prozent auf 9,82 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 008 569 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 307,122 Mrd. Euro heraus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 19,25 2,94% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,51 -0,97% ASMALLWORLD AG
BACHEM HOLDING AG 78,85 1,87% BACHEM HOLDING AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 7,60 5,26% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 20,00 -1,48% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 10,22 1,59% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,26 0,00% EvoNext Holdings AG
Logitech S.A. 91,84 2,32% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,25 -6,62% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 397,20 0,71% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Romande Energie S.A. 53,60 0,00% Romande Energie S.A.
Sandoz 77,82 6,05% Sandoz
Sensirion Holding AG 83,60 0,12% Sensirion Holding AG
UBS 46,42 1,53% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 53,20 -1,85% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 509,58 0,31%

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