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SPI-Marktbericht 30.10.2026 12:26:50

Zuversicht in Zürich: SPI legt mittags zu

Zuversicht in Zürich: SPI legt mittags zu

Derzeit zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 0,28 Prozent auf 20 852,54 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,613 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,436 Prozent auf 20 884,10 Punkte an der Kurstafel, nach 20 793,53 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 20 810,11 Punkte, das Tageshoch hingegen 20 884,10 Zähler.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 2,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19 612,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der SPI einen Wert von 20 246,22 Punkten auf. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 17 063,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,31 Prozent. Bei 20 918,26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. 16 847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 7,00 Prozent auf 5,35 CHF), GAM (+ 5,52 Prozent auf 0,07 CHF), BioVersys (+ 4,26 Prozent auf 24,50 CHF), Barry Callebaut (+ 3,75 Prozent auf 1 190,00 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (+ 2,83 Prozent auf 50,80 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen MindMaze Therapeutics (-6,30 Prozent auf 0,15 CHF), INFICON (-6,16 Prozent auf 173,60 CHF), ASMALLWORLD (-6,04 Prozent auf 1,40 CHF), Feintool International (-5,65 Prozent auf 10,85 CHF) und Comet (-5,46 Prozent auf 350,00 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 456 746 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 354,011 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Bellevue lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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ASMALLWORLD AG 1,41 -6,62% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 291,00 3,95% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,20 0,56% Bellevue AG
BioVersys 23,20 -1,28% BioVersys
Comet Holding AG 369,40 -7,60% Comet Holding AG
EvoNext Holdings AG 2,44 0,83% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 11,80 0,85% Feintool International AG (N) (FIH)
GAM AG 0,06 -1,69% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,15 10,04% Highlight Event and Entertainment AG
INFICON HOLDING AG 188,60 -5,61% INFICON HOLDING AG
MindMaze Therapeutics 0,16 -8,14% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 446,80 0,54% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 42,68 -0,72% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 54,00 3,85% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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SPI 20 847,01 0,26%

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