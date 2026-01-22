Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

SPI-Entwicklung 22.01.2026 12:26:54

Zuversicht in Zürich: SPI legt zu

Am Donnerstagmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Donnerstag legt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,72 Prozent auf 18 336,44 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,363 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,827 Prozent auf 18 356,49 Punkte an der Kurstafel, nach 18 205,85 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 313,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 386,91 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der SPI bereits um 0,128 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, bewegte sich der SPI bei 18 098,52 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 22.10.2025, bei 17 351,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 267,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 0,516 Prozent zu Buche. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 642,83 Punkten. Bei 18 069,15 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 10,24 Prozent auf 1,40 CHF), ams-OSRAM (+ 6,36 Prozent auf 8,62 CHF), Komax (+ 5,89 Prozent auf 66,50 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,58 Prozent auf 28,40 CHF) und Arbonia (+ 5,28 Prozent auf 4,89 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Perrot Duval SA (-10,00 Prozent auf 45,00 CHF), ASMALLWORLD (-7,59 Prozent auf 0,67 CHF), Huber + Suhner (-4,46 Prozent auf 149,80 CHF), SHL Telemedicine (-4,11 Prozent auf 1,05 CHF) und Schlatter Industries (-3,92 Prozent auf 19,60 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 850 882 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 301,750 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 79,95 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kudelski-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
