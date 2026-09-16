UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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16.09.2026 09:28:36
Zuversicht in Zürich: SPI legt zum Start des Mittwochshandels zu
Am Mittwoch klettert der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,17 Prozent auf 19 487,90 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,410 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,154 Prozent höher bei 19 485,11 Punkten, nach 19 455,24 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19 485,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 492,26 Punkten lag.
So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,206 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SPI 20 310,57 Punkte auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2026, einen Stand von 19 408,53 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Wert von 16 709,44 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,83 Prozent nach oben. 20 636,94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.
SPI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,15 Prozent auf 11,14 CHF), IVF HARTMANN (+ 2,05 Prozent auf 124,50 CHF), Huber + Suhner (+ 1,81) Prozent auf 168,40 CHF), Implenia (+ 1,74 Prozent auf 64,20 CHF) und Idorsia (+ 1,68 Prozent auf 4,84 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen ASMALLWORLD (-9,68 Prozent auf 0,56 CHF), Curatis (-4,74 Prozent auf 18,10 CHF), SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF), Adval Tech (-4,46 Prozent auf 38,60 CHF) und Schlatter Industries (-4,35 Prozent auf 17,60 CHF).
Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen
Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 405 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 310,165 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu IVF HARTMANN AG
Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|41,20
|0,49%
|ASMALLWORLD AG
|0,55
|-1,80%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 171,00
|0,86%
|Curatis AG
|18,50
|-2,63%
|EvoNext Holdings AG
|2,12
|-1,85%
|Huber + Suhner AG
|178,20
|2,06%
|Idorsia AG
|5,10
|1,70%
|Implenia AG
|68,30
|2,86%
|IVF HARTMANN AG
|130,00
|-0,76%
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|11,50
|0,88%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|391,20
|1,09%
|Schlatter Industries AG
|17,90
|-2,72%
|SHL Telemedicine
|1,08
|0,93%
|UBS
|44,63
|0,31%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19 553,05
|0,50%