SPI
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20 885,42
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-51,24
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-0,24 %
|Kursverlauf
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18.11.2026 09:28:45
Zuversicht in Zürich: SPI legt zum Start zu
Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,18 Prozent auf 21 085,64 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,687 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 21 043,76 Punkte an der Kurstafel, nach 21 047,65 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SPI lag heute bei 21 043,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21 085,64 Punkten erreichte.
SPI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 1,13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 288,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bewegte sich der SPI bei 20 161,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 143,97 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 15,59 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21 440,74 Punkten. 16 847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 2,46 Prozent auf 1,25 CHF), Logitech (+ 2,16 Prozent auf 84,04 CHF), PolyPeptide (+ 1,86 Prozent auf 41,00 CHF), Adecco SA (+ 1,82 Prozent auf 24,62 CHF) und Sonova (+ 1,81 Prozent auf 292,80 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Addex Therapeutics (-7,25 Prozent auf 0,03 CHF), WISeQey (-5,00 Prozent auf 5,89 USD), Feintool International (-2,87 Prozent auf 10,15 CHF), Carlo Gavazzi (-2,59 Prozent auf 169,50 CHF) und StarragTornos (-2,54 Prozent auf 34,60 CHF).
Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SPI weist die GAM-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 347 519 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 356,882 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus
Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Bellevue-Aktie mit 8,20 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,03
|4,17%
|Adecco SA
|26,74
|-1,84%
|ASMALLWORLD AG
|1,27
|-5,22%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 325,00
|-0,90%
|Bellevue AG
|7,10
|1,43%
|Carlo Gavazzi Holding AG
|185,00
|0,54%
|EvoNext Holdings AG
|2,46
|0,00%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|11,10
|2,78%
|GAM AG
|0,05
|8,97%
|Logitech S.A.
|93,48
|1,50%
|PolyPeptide
|44,20
|-0,11%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|438,80
|-0,59%
|Sonova AG
|319,20
|1,62%
|StarragTornos Holding
|34,20
|2,70%
|WISeQey
|5,88
|-0,17%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 885,42
|-0,24%