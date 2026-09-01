Zuversicht in Zürich: SPI notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus

So bewegte sich der SPI am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Schlussendlich beendete der SPI den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 20 149,63 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,495 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,410 Prozent stärker bei 20 193,59 Punkten, nach 20 111,20 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 19 982,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20 193,59 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 20 161,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, wies der SPI einen Wert von 18 837,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 889,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,46 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Curatis (+ 6,84 Prozent auf 20,30 CHF), Gurit (+ 6,37 Prozent auf 51,80 CHF), Peach Property Group (+ 6,25 Prozent auf 5,10 CHF), Novartis (+ 6,25 Prozent auf 130,96 CHF) und Adval Tech (+ 5,61 Prozent auf 45,20 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-11,76 Prozent auf 5,25 CHF), GAM (-10,16 Prozent auf 0,07 CHF), Partners Group (-7,26 Prozent auf 679,60 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,60 Prozent auf 5,38 CHF) und Cicor Technologies (-5,81 Prozent auf 120,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 8 017 279 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 309,981 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.at