Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,89 Prozent fester bei 19 901,40 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,452 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,080 Prozent höher bei 19 740,99 Punkten, nach 19 725,15 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 19 740,99 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 901,40 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,53 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 538,62 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 20 036,70 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 17 147,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,10 Prozent aufwärts. Bei 20 636,94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 6,90 Prozent auf 0,15 CHF), Bossard (+ 5,43 Prozent auf 272,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,00 Prozent auf 7,77 CHF), Adval Tech (+ 4,39 Prozent auf 42,80 CHF) und Idorsia (+ 3,92 Prozent auf 4,19 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-9,40 Prozent auf 0,02 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,70 Prozent auf 49,60 CHF), SHL Telemedicine (-5,19 Prozent auf 1,01 CHF), Feintool International (-4,66 Prozent auf 11,25 CHF) und Private Equity (-3,93 Prozent auf 58,60 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 814 512 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 315,382 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at