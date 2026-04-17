Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich fester

Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 15:39 Uhr 1,20 Prozent auf 18 736,56 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,361 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,246 Prozent auf 18 559,84 Punkte an der Kurstafel, nach 18 514,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 554,96 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 794,05 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 2,09 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der SPI einen Wert von 18 041,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der SPI auf 18 527,92 Punkte taxiert. Der SPI stand vor einem Jahr, am 17.04.2025, bei 15 705,01 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,71 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 23,81 Prozent auf 3,90 CHF), Evolva (+ 9,00 Prozent auf 0,92 CHF), Autoneum (+ 8,48 Prozent auf 122,80 CHF), ams-OSRAM (+ 6,30 Prozent auf 12,31 CHF) und Bossard (+ 6,11 Prozent auf 165,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-10,84 Prozent auf 0,04 CHF), ASMALLWORLD (-7,20 Prozent auf 0,58 CHF), Calida (-6,82 Prozent auf 15,04 CHF), Gurit (-6,68 Prozent auf 40,50 CHF) und Banque Cantonale Vaudoise (-4,69 Prozent auf 122,00 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 667 531 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 282,733 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at